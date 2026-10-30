DAX-FLASH: Dax zum Ende einer starken Woche wohl etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwache Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien dürften den DAX am Freitag in seiner bisher erfolgreichen Woche etwas ausbremsen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Minus von 0,19 Prozent auf 25.991 Punkte. Die Ölpreise steigen wieder. In New York hatten am Vorabend nach Börsenschluss aus dem Techsektor Amazon und Intel mit ihren Quartalsbilanzen enttäuscht.

Es muss sich nun zeigen, ob sich der Dax über der Marke von 26.000 Punkten behaupten kann, nachdem er am Vortag mit 26.106 Zählern auf den höchsten Stand seit Anfang September geklettert war. Gemessen an der vorbörslichen Indikation deutet sich ein Wochenzuwachs von 3,2 Prozent an, Quartalszahlen und unveränderte Leitzinsen der Notenbanken hatten für etwas Rückenwind gesorgt. Im Blick stehen am Freitag im Verlauf Inflationsdaten aus Deutschland./ajx/jha/