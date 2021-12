DAX-FLASH: Dax zum Wochenstart mit Kursrutsch erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte am Montag mit deutlichen Verlusten in die Vorweihnachtswoche starten. Nur noch wenige Handelstage bleiben bei deutschen Aktien für eine Jahresendrally, doch zum Start der neuen Woche sieht es gar nicht danach aus: Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 1,9 Prozent tiefer auf 15 240 Punkte. Das beachtliche Jahresplus von zuletzt 13,2 Prozent würde damit deutlich abschmelzen.

Börsianer verwiesen am Morgen auf die ungebrochen hohen Sorgen vor neuen Lockdown-Maßnahmen und meist deutliche Verluste an den Asien-Börsen. Der Dax dürfte die 200-Tage-Linie unterschreiten, die knapp unter 15 500 Punkten liegt. Der Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel befürchtet, dass dies "eine Kettenreaktion an Verkäufen" nach sich ziehen könnte. Spätestens im Bereich von 15 000 Punkten sieht der Experte aber eine mittlerweile etablierte Unterstützungslinie.

Der größte und wichtigste Verfallstermin an den Terminbörsen wurde am Freitag abgehakt. Die Agenda fällt zu Wochenbeginn eher dünn aus: Fundamentaldaten dürften keine großen Impulse liefern, erwartet Utschneider. Einzig der US-Index der Frühindikatoren könne am Nachmittag etwas Relevanz haben. Zu beachten sind aber einige Änderungen in den Indizes hinter dem Dax./tih/jha/