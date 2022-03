DAX-FLASH: Deutscher Aktienmarkt weiter auf Talfahrt wegen Ukraine-Krieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) bleibt auch am Dienstag wegen des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen auf Talfahrt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsstart auf 12 603 Punkte und damit 1,8 Prozent niedriger als zum Xetra-Handelsende am Vortag. Bislang hat er im trüben Börsenjahr 2022 schon mehr als 20 Prozent eingebüßt, den größten Anteil davon in den vergangenen Tagen seit der russischen Invasion in der Ukraine.

Wie der Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management am Morgen schrieb, sollten Anleger noch nicht auf eine schnelle Entlastung hoffen. "Störungen auf den Energiemärkten und die Gefahren eines geopolitischen Paradigmenwechsels sorgen für ein höchst unberechenbares Umfeld", betonte der Experte. In vielerlei Hinsicht scheine sich die Situation angesichts der langen Zeit, die sie schon andauert, und der Möglichkeit, dass alle Seiten ihre Positionen weiter festigen, eher zu verschlechtern als zu verbessern.

Im russischen Angriffskrieg in der Ukraine spitzt sich die Lage der Bevölkerung in umkämpften Städten weiter zu. Eine dritte Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland brachte keinen Durchbruch. Es gebe aber kleine positive Schritte bei der Verbesserung der Logistik für die humanitären Korridore, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am Montag. Am Donnerstag soll auf höherer Ebene ein Treffen stattfinden zwischen dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba und seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow./tih/mis