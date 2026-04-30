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30.04.2026 07:18:38

DAX-FLASH: Druck nimmt zu - Quartalszahlen, Zinsen und Ölpreise im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Aktienmarkt kommen die Anleger am Donnerstag zunehmend ins Grübeln. Steigende Ölpreise belasten. So kostete Öl der Nordseesorte Brent zuletzt 125 Dollar, dies ist der höchste Stand seit Beginn des Iran-Kriegs. Angesichts der daraus folgenden Inflationsrisiken werden mögliche Zinsanhebungen nun stärker in den Überlegungen der Marktteilnehmer berücksichtigt. Dies drückt auch den DAX weiter nach unten. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 1,1 Prozent tiefer auf 23.683 Punkte. Das charttechnische Bild trübt sich weiter ein.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Die Inflation wird aber auch in den Vereinigten Staaten ein immer brisanteres Thema. An diesem Donnerstag steht am Nachmittag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Auch die EZB wird die Leitzinsen voraussichtlich erneut nicht verändern. Ökonomen erwarten, dass die Notenbank die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs zunächst abwarten dürfte.

In der Berichtssaison erwartet die Anleger ein heißer Tag. Aus dem Dax berichten der Chemiekonzern BASF, der Logistiker DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)), der Triebwerkshersteller MTU (MTU Aero Engines) sowie der Autobauer Volkswagen (Volkswagen (VW) vz). Viele Bilanzen aus der zweiten und dritten Reihe sowie von Unternehmen aus anderen europäischen Ländern kommen hinzu.

Am Abend nach dem Börsenschluss in New York öffnet mit dem iPhone-Produzent Apple ein weiteres Unternehmen aus der Gruppe der Glorreichen Sieben die Bücher. Am Vortag hatten bereits Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Amazon, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Microsoft Quartalszahlen veröffentlicht und teils mit erneuten Milliarden-Investitionen in Künstliche Intelligenz die Anleger irritiert hatten./ajx/jha/

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