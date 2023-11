DAX-FLASH: Erholung intakt - Anleger sehen US-Zins am Höhepunkt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Annahme eines Zinshöhepunktes in den USA hält die Erholung des deutschen Aktienmarktes intakt. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start am Mittwoch zeichneten sich für den Dax (DAX 40) moderate Anschlussgewinne nach einem starken Vortag ab. Da hatten US-Inflationsdaten Rückenwind geliefert. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 0,16 Prozent höher auf 15 640 Punkte. Die bei Charttechnikern beliebte 100-Tage-Linie hat der Leitindex knapp erreicht und die 200-Tage-Linie hat er vor Augen.

"Die Fed ist durch und die Marktzinsen haben ihren Höhepunkt erreicht", schrieben am Morgen die Experten der ING-Bank, nachdem sich der Preisauftrieb in den USA im Oktober merklich abgeschwächt hatte. Dieser Höhepunkt sei ein entscheidender Moment für die Märkte, denn in den meisten Fällen gehe dies anschließend mit fallenden Marktzinsen einher. In der Regel sei dies ein guter Zeitpunkt, um auf steigende Kurse zu setzen. Der ING-Chefökonom James Knightley geht davon aus, dass die Inflation Mitte 2024 an der Zielmarke von 2 Prozent liegen wird und die Fed dann damit beginnen kann, geldpolitische Straffungen wieder rückgängig zu machen.

Positiv hinzu kommt die Nachricht, dass der erneut befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA abgewendet scheint. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses haben mit mehr als der erforderlichen Zweidrittelmehrheit einem Gesetzesentwurf für einen Übergangshaushalt zugestimmt. Eine noch notwendige Zustimmung im Senat gilt als Formsache./tih/mis