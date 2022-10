DAX-FLASH: Erholungsrally im Sog der Wall Street erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine ausgeprägte Rally an den US-Börsen stimmt am Freitag auch die Anleger an der Frankfurter Börse risikobereit. Am Vortag konnte der Dax (DAX 40) schon erste Grundzüge der Kurskapriolen in New York mitgehen, die Aufwärtsbewegung dürfte nun aber weiter gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Xetra-Start 1,9 Prozent höher auf 12 592 Punkte. Bleiben die Gewinne nachhaltig, könnte der Dax sein bisheriges Wochenminus von 0,7 Prozent noch in eine positive Bilanz umwandeln.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hatte am Donnerstag nach fast zwei Prozent Minus zum Handelsstart am Ende stolze 2,8 Prozent gewonnen. "Angesichts der höher als erwarteten Verbraucherpreise für September gibt es keine überzeugenden Möglichkeiten, die Aktienbewegungen in den USA über Nacht zu erklären", schrieben am Morgen die Experten der ING-Bank. Ihre Kollegen von der Commerzbank vermuten Eindeckungen von Leerverkäufern als Ursache.

Die ungebrochen hohe Inflation schreie nach weiteren schnellen Zinsanhebungen, die einhergingen mit Rezessionsgefahren, hieß es weiter von der ING. Die Experten stellen es daher infrage, ob die rasante Aktienmarkt-Erholung nachhaltig sein wird. Richtungweisend dürften zum Wochenschluss diverse US-Konjunkturdaten werden, darunter die Einzelhandelsumsätze für September. Außerdem kommt in den USA die Berichtssaison auf Touren mit den Quartalsberichten zahlreicher großer Banken./tih/stk