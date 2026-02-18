18.02.2026 06:38:38

DAX-FLASH: Erneuter Anstieg über 25.000 Punkte - Bayer weiter im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX klettert am Mittwoch wohl erneut über seine runde Marke von 25.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,3 Prozent höher auf 25.074 Punkte.

Seit Mitte Januar versucht der Dax, diese Charthürde zu nehmen. Er konnte sich jedoch bisher nur an einem Tag bis zum Handelsende darüber halten, auch wenn er es zwischenzeitlich sogar bis auf 25.239 Punkte geschafft hatte. Letztlich fehlten bisher immer die Anschlusskäufe.

Im Fokus dürften auch am Mittwoch die Aktien von Bayer stehen, nachdem die Anleger tags zuvor einen Milliardenvergleich in den USA als weiteren Schritt gefeiert hatten, um die Glyphosat-Akten nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten endlich zu schließen.

Mit ihrem Kurssprung auf fast 50 Euro kehrten die Bayer-Aktien auf das Niveau vom Sommer 2023 zurück. Der JPMorgan-Analyst Richard Vosser sieht jedoch noch einige Unsicherheiten und rechnet am Mittwoch nicht damit, dass sich der starke Lauf nahtlos fortsetzt./ag/zb

