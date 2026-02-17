Nikkei 225
|
56 496,77
|
-309,64
|
-0,55 %
|
17.02.2026 06:30:38
DAX-FLASH: Erneuter Rückschlag erwartet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der DAX seinen Rückschlag zunächst ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,3 Prozent tiefer auf 24.729 Punkte. Damit orientiert sich der Dax wohl wieder zurück in Richtung 50-Tage-Linie bei aktuell 24.624 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt bereits einige Male nur mit Mühe verteidigt.
In den USA war zu Wochenbeginn wegen des Presidents' Day nicht gehandelt worden. In Japan weitete der Nikkei am Morgen seine Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche aus. Chinas Börsen bleiben wegen des dortigen Neujahrsfests ins Jahr des Feuer-Pferds noch geschlossen./ag/zb
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
