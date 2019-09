DAX-FLASH: Etwas schwächer - China-Daten mit gemischtem Bild

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) dürfte am Montag im Sog der negativen Weltbörsen etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte für den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt einen Abschlag von 0,03 Prozent auf 12 292 Punkte.

In New York hatten die Börsen am Freitag noch unter der Sorge gelitten, dass die US-Regierung die Kapitalströme in Richtung China begrenzen könnte. Auch in Asien dominierten am Montag die negativen Vorzeichen. Am Morgen kamen nun aber gemischte Signale aus der chinesischen Industrie, die den Markt offenbar zunächst nicht eindeutig beeinflussen können.

Vor der neuen Verhandlungsrunde im Handelskrieg mit den USA, die wohl am 10. Oktober stattfinden soll, hat sich die vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmung in den kleineren und mittleren chinesischen Unternehmen gebessert. Der staatliche Indikator, der vor allem bei großen und staatlichen Industriebetrieben ermittelt wird, stieg ebenfalls leicht. Er blieb aber knapp unter der Wachstumsschwelle./tih/jha/