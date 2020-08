DAX-FLASH: Gewinne erwartet dank US-Rückenwind - Corona-Infektionen steigen aber

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Vorgaben von der Wall Street dürften am deutschen Aktienmarkt die Stimmung zum Wochenstart etwas heben. Dank guter Daten aus Unternehmen und vom Immobilienmarkt hatten die Kurse in New York am Freitag stetig zugelegt - das scheint der Dax nun im frühen Handel nachholen zu wollen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 12 825 Punkte und damit etwa ein halbes Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag.

Am Freitag war der Dax in Richtung des tiefsten Standes seit knapp zwei Wochen gerutscht, hatte sich dabei aber an der 50-Tage-Durchschnittlinie gefangen. Diese gilt als Indikator für den mittelfristigen Trend.

Allzu viel Euphorie dürfte unter Anlegern allerdings nicht aufkommen, da die Corona-Infektionszahlen in Deutschland und anderen Ländern immer weiter nach oben schnellen. Diese Entwicklung weckt unter Investoren die Sorge vor möglichen neuen Lockdowns und deren Folgen für die Wirtschaft./bek/mis