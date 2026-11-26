FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Donnerstag eine späte Erholung an den US-Börsen mit deutlichen Gewinnen aufgreifen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex vom Broker IG zwei Prozent höher auf 25.200 Punkte taxiert. Er würde damit wieder über die runde Marke von 25.000 Punkten zurückkehren, bei der auch seine 200-Tage-Indikatorlinie verläuft. Am Vortag war er noch auf ein Tief seit Juli abgesackt.

In New York setzte am Vortag kurz nach dem europäischen Handelsschluss eine deutliche Erholung ein. Der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sprach am Morgen gar von einer "beeindruckenden Trendwende". Der Nasdaq 100 konnte sich knapp über dem Tief des Kurseinbruchs vom vergangenen Freitag fangen und seine anfangs nochmals heftigen Verluste fast noch ausgleichen. Seine Korrektur vom Rekordhoch im Oktober hatte er auf bis zu 20 Prozent ausgeweitet.

Am Markt hieß es, die Entwicklung sei ein erstes Signal dafür, dass Investoren nach einem "schmerzhaften November" vielleicht wieder bereit sind, in Aktien einzusteigen. Dies kam auch in Asien an den technologielastigen Börsen in Japan und Seoul erst einmal gut an. Neue Impulse aus den USA wird es am Donnerstag zunächst aber nicht geben wegen des Thanksgiving-Festes. Auch am Freitag wird in New York am "Black Friday" nur verkürzt gehandelt./tih/zb