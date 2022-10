DAX-FLASH: Gewinnmitnahmen nach bisher starker Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax (DAX 40) zeichnen sich am Freitag nach dem bisher erfreulichen Wochenverlauf Gewinnmitnahmen ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,55 Prozent tiefer auf 13 138 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies aktuell ein Plus von 3,2 Prozent. In New York hatten sich am Vortag Technologiewerte schwach entwickelt. Nachbörslich enttäuschten zudem Amazon und Apple die Anleger.

Im Blick stehen am letzten Handelstag der Woche neben Quartalszahlen etwa von Airbus (Airbus SE (ex EADS)) und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) die Verbraucherpreise in Deutschland für Oktober. Gegen die hohe Inflation stemmt sich die Europäische Zentralbank (EZB) mit Leitzinsanhebungen. So hatte sie am Vortag den Leitzins um weitere 0,75 Prozentpunkte erhöht. Dies hatten Marktteilnehmer erwartet./ajx/zb