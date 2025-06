DAX-FLASH: Gute Vorgaben des US-Tech-Sektors stützen etwas

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte werden am Donnerstag wieder leichte Gewinne am deutschen Aktienmarkt erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex DAX am Donnerstag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,2 Prozent höher bei 23.540 Punkten.

Etwas Rückenwind verleiht der US-Technologiesektor. Dort waren die Aktien des Chip-Giganten NVIDIA am Mittwoch im späten Handel auf ein Rekordhoch gestiegen. Auch die nachbörslich veröffentlichten Geschäftszahlen und Prognosen des Halbleiterkonzerns Micron (Micron Technology) Technology kamen gut an. Der Tech-Index NASDAQ 100 hatte bereits im frühen Handel eine Höchstmarke erreicht./bek/mis