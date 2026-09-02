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02.09.2026 06:50:38

DAX-FLASH: Hohe Ölpreise belasten die Aktienmärkte weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der hartnäckige Ölpreisanstieg tut den Aktienmärkten weiter weh. Auch der DAX dürfte seine Korrektur vom jüngsten Rekordhoch bei 26.618 Punkten am Mittwoch ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,7 Prozent tiefer auf 25.790 Punkte.

Damit würde er unter das Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten zurückfallen -das Ausbruchsniveau des jüngsten Aufschwungs. Es droht ein Test der 50-Tage-Linie bei aktuell 25.625 Punkten.

Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an und das treibt die Ölpreise nach oben. Für ein Barrel der Nordseesorte Brent muss aktuell mit mehr als 95 US-Dollar der höchste Preis seit Mitte Juni bezahlt werden.

Entsprechend schwach tendieren die asiatischen Börsen. Vor allem die technologielastigen Indizes wie der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 fallen deutlich, nachdem bereits in den USA Wachstumswerte besonders schwach waren./ag/zb

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