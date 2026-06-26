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26.06.2026 07:18:39

DAX-FLASH: Hohe Verluste in Fernost lassen Dax nicht ungeschoren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hohen Kursverlusten an den Börsen in Tokio und Seoul dürfte sich am letzten Handelstag der Woche auch der deutsche Aktienmarkt nicht entziehen können. Der Broker IG indizierte den DAX am Freitag knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels rund ein Prozent niedriger bei 24.780 Zählern. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ebenfalls ein Minus von knapp einem Prozent ab.

An den asiatischen Börsen nahmen Investoren vor dem Wochenende Kursgewinne mit. Der japanische Nikkei-Index (Nikkei 225) büßte fünf Prozent ein und der südkoreanische KOSPI sogar fast acht Prozent. Beide Börsenbarometer waren zuletzt auf Rekordstände geklettert.

Die Bedenken angesichts hoher Bewertungen rund um Künstliche Intelligenz seien zurück, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hinzu komme die Sorge vor einer Knappheit von Speicherchips. "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger. Die Risikoaversion nimmt zu."/bek/jha/

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Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.
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