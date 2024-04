DAX-FLASH: Kaum Bewegung nach schwachem Vortag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem deutlichen Rückschlag am Dienstag tut sich im DAX zur Wochenmitte wohl zunächst nur wenig. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen gut zweieinhalb Stunden vor dem Start 0,1 Prozent höher auf 17 779 Punkte. Angesichts der Unsicherheiten um die Zinsentwicklung in den Vereinigten Staaten und die geopolitische Lage war der Dax am Dienstag mit 17 713 Punkten bis an seine 50-Tage-Linie abgesackt. In diesem Bereich konnte er sich dann aber letztlich stabilisieren./ag/zb