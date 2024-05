DAX-FLASH: Kaum Bewegung vor der Feiertagspause - Viele Quartalsberichte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem ruhigen Wochenstart dürfte sich im DAX auch am Dienstag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels prozentual kaum bewegt auf 18 122 Punkte. Im April hat der Dax rund bisher zwei Prozent verloren - trotz zwischenzeitlichen Rekordhochs bei 18 567 Punkten. Am Mittwoch findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Zuvor haben die Anleger allerdings noch eine ganze Menge an Quartalsberichten durchzuschauen./ag/mis