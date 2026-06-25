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25.06.2026 06:37:38

DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet - Börsen in Japan und Seoul aber stark

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im DAX zeichnet sich am Donnerstag ein träger Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Xetra-Start mit 24.719 Punkten 0,1 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag. Zur Wochenmitte war der Dax zeitweise bis auf 24.593 Punkte abgesackt, hatte am Nachmittag kurz vor seiner 50-Tage-Linie jedoch wieder nach oben abgedreht.

In den wichtigsten US-Indizes ging es am Mittwoch nach dem europäischen Handelsende noch auf neue Tagestiefs. Umso besser sind allerdings die Vorgaben am Morgen aus Asien. Hier zogen Halbleiterwerte wieder stark an und trieben den japanischen Nikkei 225 sowie den südkoreanischen Kospi wieder auf ihre jüngsten Rekorde zu. Die Highflyer Kioxia und SK Hynix planen auch ein US-Listing, was gut ankam.

Derweil sinken die Ölpreise weiter. Tags zuvor hatten sie ihren zwischenzeitlich immensen Anstieg seit März im Zuge des Nahost-Kriegs komplett ausgepreist./ag

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ATX und DAX schließen im Minus -- US-Börsen uneinheitlich -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Mittwoch tiefer. An den US-Börsen dominierte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen tendierten zur Wochenmitte mehrheitlich fester.
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