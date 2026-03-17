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17.03.2026 06:01:38
DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet - Brent-Ölpreis leicht gestiegen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem soliden Wochenauftakt dürfte der DAX am Dienstag bei einem wieder leicht höheren Ölpreis verhalten starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex für den zwölften Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran etwa drei Stunden vor dem Xetra-Start neun Punkte tiefer auf 23.555 Punkte.
Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 102,5 Dollar etwas mehr als tags zuvor. Zum Start der Vorwoche war mit fast 120 Dollar noch der höchste Stand seit 2022 erreicht worden, was heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen entsprechend alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.
Irans Außenminister dementierte einen Bericht, wonach er Kontakt mit dem US-Sondergesandten habe. Diese Behauptungen seien darauf angelegt, Ölmarktakteure und die Öffentlichkeit zu täuschen./ag/zb
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