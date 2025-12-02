DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet nach schwachem Dezember-Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Monatsstart scheinen die Anleger im DAX erst einmal durchzuatmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn prozentual nahezu unverändert auf 23.594 Punkte.

Tags zuvor hatte der Ende November noch so stark erholte Dax wieder Federn gelassen. Zwischenzeitlich war er sogar bis auf 23.433 Punkte abgesackt. Letztlich konnte er aber im Kurschart das Schlimmste verhindern und rettete sich wieder über die runde Marke von 23.500 Punkten und die einfache 200-Tage-Linie als wichtigem Trendbarometer.

An der Wall Street war der Rücksetzer am Abend moderater ausgefallen und in Asien zeichnete sich am Morgen kein klarer Trend ab./ag/zb