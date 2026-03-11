DAX-FLASH: Kaum verändert - IAE will offenbar massiv Ölreserven freigeben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX kann seine Erholungsgewinne vom Dienstag wohl verteidigen, aber zur Wochenmitte zunächst nicht ausbauen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start praktisch unverändert auf 23.969 Punkte.

Der Energiemarkt bleibt weiter das Zünglein an der Waage für die Konjunktur- und Inflationssorgen der Anleger im Zuge des Iran-Kriegs. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, plant die Internationale Energieagentur offenbar die größte Freigabe von Ölreserven ihrer Geschichte, um die Preisturbulenzen zu beruhigen.

Zuletzt hatte sich die Lage jedoch bereits merklich entspannt nach regelrechter Panik am frühen Montag. Da hatte der Dax mit 22.927 Punkten auch sein bisheriges Tief seit dem Start des Iran-Kriegs markiert. Der japanische Nikkei 225 tendierte am Morgen gleichwohl stark - überhaupt dominieren in Asien die Gewinner.

An der US-Börse hatte sich am Dienstag per saldo nicht viel getan. Weitere Gewinne wurden nach dem europäischen Handelsende wieder abgegeben./ag/zb