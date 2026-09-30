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30.09.2026 06:50:39

DAX-FLASH: Klar im Plus vor US-Inflationszahlen - Halbleiter stark in Asien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor wichtigen US-Inflationsdaten am Mittwochnachmittag winkt dem DAX ein starker Start. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,6 Prozent höher auf 25.546 Punkte. Damit nähert sich der Dax wieder seinem Vortageshoch bei 25.617 Punkten. Im Bereich seiner 21-Tage-Linie hatte er tags zuvor wieder abgedreht.

In Asien prägten vor allem Kursgewinne im Halbleitersektor das Geschehen. US-Präsident Donald Trump hatte neue Bundesvorschriften zur KI abgelehnt, nachdem er sich im Weißen Haus mit führenden Vertretern der Branche getroffen hatte - und dies vor dem Hintergrund wachsender weltweiter Bedenken hinsichtlich der von dieser Technologie ausgehenden Gefahren.

Nach einem Mittagessen mit fast zwei Dutzend Führungskräften aus dem Silicon Valley, darunter den Firmenchefs von Anthropic und NVIDIA, sagte Trump, die bestehenden Gesetze reichten aus, um die Amerikaner vor den potenziellen Risiken der Künstlichen Intelligenz zu schützen.

Auch Konjunkturdaten aus China trugen zur recht guten Stimmung bei. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe war im August knapp über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen. Politisch warnte das Riesenreich die EU derweil im Handelsstreit vor Konsequenzen, sollte Brüssel trotz laufender Gespräche handelspolitische Maßnahmen durchsetzen.

Auf der Schattenseite bleiben für die Anleger die Ölpreise - die tags zuvor auf hohem Niveau allerdings ein gutes Stück gesunken waren - und Anleiherenditen. Umso wichtiger werden am Nachmittag die US-PCE-Inflationsdaten für den Monat August. Sie sind ein wichtiges Teuerungsmaß für den Zinskurs der Notenbank./ag/mis

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