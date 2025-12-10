DAX 40

24 130,14
-32,51
-0,13 %
<
10.12.2025 06:47:38

DAX-FLASH: Kleine Verluste vor der US-Leitzinsentscheidung am Abend

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der US-Leitzinsentscheidung schalten die Anleger im DAX am Mittwoch offenbar wieder einen Gang runter. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn gut 0,2 Prozent tiefer auf 24.106 Punkte.

Tags zuvor hatte sich der Dax in seiner Erholung wieder der Marke von 24.200 Punkten genähert. Dabei rüttelte er auch am Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hat. Seit dem schwachen Monatsstart mit einem Zwischentief von 23.433 Punkten erholte sich der Dax inzwischen wieder um mehr als 3 Prozent.

Es gilt inzwischen wieder als ausgemachte Sache, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr senken wird. Im November war dies durchaus schon anders, was den Dax zwischenzeitlich sogar auf das tiefste Niveau seit Mai zurückgeworfen hatte.

Die Entscheidung erfolgt in einem für die Fed weiterhin schwierigen Umfeld, da einige wichtige Konjunkturdaten nach der teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) immer noch nicht veröffentlicht wurden. Zudem übt US-Präsident Donald Trump weiterhin enormen Druck auf die Notenbank aus./ag/zb

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 130,14 -0,13%

