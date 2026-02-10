10.02.2026 06:40:38

DAX-FLASH: Kleiner Rückschlag bei 25.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Dienstag zunächst Mühe mit der Charthürde um die Marke von 25.000 Punkten haben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 24.995 Punkte. Am Montagabend war der Dax, getragen von weiter starken US-Indizes, bis auf 25.016 Punkte gestiegen. Das eine Woche alte, nächste Zwischenhoch liegt knapp unter 25.100 Punkten.

Nach dem europäischen Handelsende ging den US-Indizes (Dow Jones Industrial) etwas der Schwung aus. Der Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 hielt sich aber letztlich über der zurückeroberten 100-Tage-Linie - einem Gradmesser für den längerfristigen Trend. Der marktbreite S&P 500 ist in Lauerstellung, seinen Rekord von Ende Januar zu toppen.

Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch könnten die Anleger aber zunächst eine kleine Warteschleife fliegen./ag/zb

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
