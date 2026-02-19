DAX 40

25 110,66
67,09
0,27 %
<
19.02.2026 06:33:38

DAX-FLASH: Kleiner Rückschlag erwartet - Fed bremst Wall-Street-Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Mittwoch zeichnen sich im DAX am Donnerstag kleine Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,2 Prozent tiefer auf 25.229 Punkte.

Mit in der Spitze 25.315 Punkten hatte der Dax tags zuvor wieder einen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit stieß er zugleich die Tür für die Rückkehr an sein Rekordhoch bei gut 25.507 Punkten, das ebenfalls aus diesem Jahr stammt. Erst unter der Marke von 25.000 Punkten würde sich diese Tür zunächst wieder schließen.

Die wichtigsten US-Indizes zeigten sich am Mittwoch erholt. Ihr Niveau zum europäischen Handelsende konnten sie letztlich jedoch nicht ganz halten. Dies lag vor allem daran, dass die US-Notenbank im Protokoll ihrer Sitzung von Ende Januar die Risiken betonte, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können.

Zuletzt hatte sich die Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed bereits nach hinten verschoben./ag/zb

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 115,62 0,29%

