18.11.2025 06:51:38

DAX-FLASH: Korrektur wird rasanter - Vorsicht regiert vor Nividia-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zunehmende Vorsicht der Anleger könnte den DAX am Dienstag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückwerfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 1,4 Prozent tiefer auf 23.255 Punkte.

Damit würde der Dax im Kurchart etwas Porzellan zerschlagen. Denn er würde unter seine einfache 200-Tage-Durchschnittslinie zurückfallen, was letztmals in der heftigen Zwischenkorrektur im April der Fall war. Zudem würde der Dax unter das Zwischentief vom September rutschen.

In der Vorwoche hatte es noch so ausgesehen, als ob der Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten wieder angelaufen würde. Inzwischen sichern die Anleger aber immer mehr ihre Gewinne. Der Dax liegt 2025 immerhin weiter 18 Prozent im Plus.

Denn es herrscht die Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember nicht weiter senken wird - eine Aussicht, die gerade zinssensitive Wachstumswerte belastet. Umso gespannter und auch ängstlicher wartet der Markt auf den Quartalsbericht des KI-Riesen Nvidia am Mittwochabend. Denn die Ertragskraft und die Aktienbewertungen des Boomthemas Künstliche Intelligenz wurden zuletzt ohnehin immer stärker infrage gestellt. Zudem werfen US-Arbeitsmarktzahlen am Donnerstag ihre Schatten voraus./ag/mis

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 590,52 -1,20%

