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25.03.2026 07:07:38
DAX-FLASH: Kursgewinne erwartet - Medien: USA legen Iran Plan für Kriegsende vor
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die erneute vage Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten dürfte den Aktienmärkten zur Wochenmitte steigende Kurse bescheren. Die US-Regierung hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Der Broker IG taxierte den DAX daraufhin zwei Stunden vor dem Xetra-Start gut ein Prozent höher bei 22.900 Punkten.
Pakistan habe den Vorschlag an den Iran weitergereicht, berichteten US-Medien wie das Portal "Axios" und die "New York Times". Der Plan verlangt der Führung in Teheran demnach große Zugeständnisse ab. Gleichzeitig ordnete die US-Regierung Medienberichten zufolge die Verlegung Tausender Soldaten einer Luftlandedivision in den Nahen Osten an.
An den Energiemärkten fiel der Brent-Ölpreis wieder unter die Marke von 100 US-Dollar. Die asiatisch-pazifischen Aktienbörsen meldeten teils kräftige Kursgewinne. Marktanalyst Stephen Innes von SPI Asset Management sprach von "Licht am Ende des Tunnels". Am Ölmarkt rechne man gegenwärtig nicht mehr mit dem schlimmsten Fall. Die Gemengelage an den Finanzmärkten bleibe jedoch "fragil und von Nachrichten getrieben"./bek/zb
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