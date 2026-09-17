DAX-FLASH: Kursplus erwartet nach der US-Zinserhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der erwartungsgemäßen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed greifen die Anleger am Donnerstag bei deutschen Aktien zunächst zu. Der Broker IG taxierte den DAX gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,6 Prozent höher auf 25.695 Punkte. US-Staatsanleihen verringerten ihre Verluste und die Futures auf die New Yorker Aktienindizes legten zuletzt zu.

Die Entschlossenheit des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, die Inflation zu bekämpfen, hat die Märkte im Anschluss an die erste Zinserhöhung der US-Amerikaner seit 2023 beruhigt. "Die Fed verteidigt ihre Glaubwürdigkeit", kommentierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. Die erste Reaktion an der Wall Street war noch negativ gewesen: Der Dow Jones Industrial war im späten Handel zunächst auf ein Tief seit Juni gefallen.

"Die Zinsanhebung dürfte in der Politik Kritik hervorrufen, aber in der Öffentlichkeit auch auf Verständnis stoßen, da sich die Lebenshaltung in den USA erheblich verteuert hat", ergänzte Heise. Er hält eine weitere Erhöhung im Oktober oder spätestens Dezember für wahrscheinlich.

Die UBS glaubt, dass die Zinserhöhung "die Märkte nicht aus der Bahn werfen dürfte". In einem Kommentar der Schweizer Großbank heißt es, dass die Märkte bereits einen aggressiveren Zyklus eingepreist hätten. Robustes Wachstum und starke Gewinne sollten demnach die negativen Auswirkungen höherer Zinsen teilweise ausgleichen./tih/stk