29.12.2025 07:19:38

DAX-FLASH: Leicht im Plus am vorletzten Handelstag des Jahres

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Weihnachtsfeiertagen zeichnet sich beim DAX ein moderat höherer Start in die verkürzte Woche vor Silvester ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.377 Punkte und damit 0,15 Prozent höher. Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich also zunächst wenig tun - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend.

Experten zufolge könnte das Bild angesichts niedrig erwarteter Volumina auch so bleiben: Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. Sollte am Montag und dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr groß am Jahresplus von mehr als 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019.

Zur Bestmarke von 24.771 Punkten, die aus dem Oktober stammt, bleibt der Dax in Schlagweite. Davor wartet aber noch die Hürde des Dezember-Hochs bei etwas unter 24.500 Punkten als wichtige Chartmarke./tih/jha/

