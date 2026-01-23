DAX 40
|
24 900,71
|
44,24
|
0,18 %
|
23.01.2026 07:20:38
DAX-FLASH: Leicht im Plus nach deutlicher Erholung am Vortag
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erleichterung über Donald Trumps Grönland-Wende nimmt der Schwung der Erholung am Freitag spürbar ab. Der DAX wurde vom Broker IG etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,15 Prozent höher auf 24.894 Punkte taxiert. Damit geht trotz der deutlichen Erholung am Vortag eine von Nervosität geprägte Woche zu Ende, in der der Dax aktuell 1,6 Prozent verloren hat. Zum Start hatte US-Präsident Trump den Märkten einen erneuten Zollschock versetzt.
"Ruhe bewahren, Absicherung betreiben und weitermachen", lautet am Morgen die Empfehlung des Barclays-Analysten Emmanuel Cau. Die rasche Deeskalation der Grönlandkrise deute darauf hin, dass die Trump-Regierung wenig Toleranz für eine gestresste Marktsituation zeige. Es werde einmal mehr deutlich, dass sie sich weiter der Schmerzgrenze von Aktienanlegern bewusst sei und sehr sensibel für Reaktionen an den Finanzmärkten sei.
Die anfängliche Kursentwicklung sei wenig überraschend eine Flucht aus dem Risiko gewesen. Die Rekord-Aktienquote der Haushalte und ihre nahezu vollständige Positionierung ließen wenig Spielraum für Fehler, fuhr Cau fort. Ertragsstärke und Zinsstabilität seien aber entscheidend dafür, dass Aktien geopolitische Turbulenzen unbeschadet überstehen. Wieder einmal habe sich der sogenannte "Taco-Trade" durchgesetzt, bei dem Anleger darauf setzen, dass Trump seine Position irgendwann aufweicht./tih/jha/
