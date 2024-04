DAX-FLASH: Leichte Abgaben erwartet - BASF und Deutsche Bank im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Leichte Kursabgaben dürften am Donnerstag das Bild im frühen deutschen Aktienhandel prägen. Sehr schwache Vorgaben vom IT-Konzern IBM und der Facebook- und Whatsapp -Mutter Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) lasten etwas auf der Stimmung. Der DAX, der am Mittwochnachmittag ins Minus gedreht war, dürfte noch etwas weiter nachgeben. Der Broker IG indizierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,3 Prozent niedriger auf 18 037 Punkte.

Nach ihren Quartalsbilanzen waren die Aktien von IBM und Meta nachbörslich abgesackt. Für IBM ging es um mehr als acht Prozent abwärts, Papiere von Meta brachen sogar um gut 15 Prozent ein. Hier sorgten hohe Ausgaben des Social-Media-Konzerns für Künstliche Intelligenz für starken Verkaufsdruck. Bei IBM enttäuschte ein gesenktes Wachstumsziel für die IT-Beratung.

Am deutschen Markt stehen ebenfalls die Quartalsberichte der Unternehmen im Blick. Unter anderem veröffentlichen die Dax-Konzerne BASF, Deutsche Bank und Symrise ihre Geschäftszahlen./bek/jha/