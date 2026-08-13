DAX-FLASH: Leichte Gewinne in Sichtweite des Rekords vom Vortag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Donnerstag bei guten Vorgaben aus Asien wieder näher an seinen Rekord vom Vortag heranrücken. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 26.432 Punkte. Am Mittwochnachmittag war der Dax bis zu 0,7 Prozent auf den Rekordstand von 26.573 Punkten geklettert, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam und er den Handel mit einem leichten Abschlag beendete. Der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 bleiben auf Erholungskurs. Gleichzeitig korrigieren die Ölpreise etwas. Dabei bleibt die Lage in Nahost allerdings weiter unklar. Der Iran widersprach zuletzt wiederholt getätigten Aussagen von US-Präsident Trump, wonach die USA die Kontrolle über die Straße von Hormus hätten./ag/zb