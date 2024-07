DAX-FLASH: Leichte Gewinne - Tech-Schwäche, EZB dürfte Zinsen nicht antasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Tagen Korrektur dürfte der DAX am Donnerstag zunächst mit leichten Gewinnen starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 18.472 Punkte. Bei 18.347 Punkten hatte er am Mittwochmittag seine 21-Tage-Durchschnittslinie verteidigt, nach einem Wochenminus von zwischenzeitlich mehr als zwei Prozent.

Die Wall Street bietet aktuell weiter ein gemischtes Bild. Während der Dow Jones Industrial seine Rekordjagd über 41.200 Punkte fortsetzte, rissen die Indizes der Technologiebörse Nasdaq im Chart eine Kurslücke nach unten auf. Der Auswahlindex NASDAQ 100 verlor von seinem Höchststand in der Vorwoche inzwischen über vier Prozent und schloss erstmals seit Anfang Mai unter der 21-Tage-Linie.

Vor allem Halbleiterwerte erwischte es mit zweistelligen Verlusten bei ASML-Anrechtsscheinen, Applied Materials, AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) und Marvell Technology hart. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erwägt die US-Regierung drastische Handelsbeschränkungen gegen Unternehmen, deren Exporte chinesische Chiphersteller mit amerikanischer Technologie versorgen.

Bei der Europäischen Zentralbank dürfte sich derweil am Donnerstag nichts tun, nachdem sie im Vormonat mit ihrer ersten Senkung seit Herbst 2019 die Zinswende eingeläutet hatte./ag/stk