31.08.2026 06:29:38

DAX-FLASH: Leichte Korrektur vom Rekordhoch - Ölpreise und Zinsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch im DAX vom Freitag schalten die Anleger zu Beginn der neuen Woche zunächst einen Gang runter. Steigende Ölpreise und höhere Zinssignale des Fed-Chefs auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole sorgen für etwas Zurückhaltung. In London wird am Montag zudem nicht gehandelt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent tiefer auf 26.479 Punkte.

Am Freitag hatte er zwischenzeitlich mit 26.618 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt und sein Jahresplus dabei auf fast neun Prozent nach oben geschraubt. Nach dem europäischen Handelsende hatten jedoch bereits die US-Indizes ins Minus gedreht und am Morgen verloren auch die asiatischen Börsen. Es belasten insbesondere wieder deutlich höhere Ölpreise.

Das US-Militär hat Medienberichten zufolge erstmals seit Ende Juli wieder Ziele im Iran angegriffen. Es nahm dabei zwei Raketenwerfer auf der Insel Larak ins Visier, wie das Nachrichtenportal "Axios" sowie die Sender Fox News und CBS News unter Berufung auf einen US-Beamten berichteten. Sie sollten daran gehindert werden, neue Seeminen in der Straße von Hormus zu legen, hieß es. Die iranischen Revolutionsgarden drohten umgehend mit Vergeltung.

Zudem stellten sich die Anleger darauf ein, dass der nächste Zinsschritt der US-Notenbank wohl nach oben und nicht nach unten geht, kommentierte Marktexperte Stephen Innes. Folglich ließen gerade die technologielastigen Indizes wie der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 Federn, zumal gerade der US-Halbleitersektor am Freitag Schwäche gezeigt hatte./ag/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:18 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen