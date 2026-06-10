10.06.2026 07:07:38

DAX-FLASH: Leichte Kursverluste - Tech-Schwäche, Iran und US-Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lage an den Weltbörsen bleibt am Mittwoch von Unsicherheit geprägt. Eine erneute Schwäche im globalen Tech-Sektor und wechselseitige Angriffe im Iran-Krieg dürften die Anleger zunächst davon abhalten, vor den US-Verbraucherpreisdaten neu ins Risiko zu gehen. Der Broker IG taxierte den DAX zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 24.410 Punkte.

Wie die Commerzbank am Morgen schrieb, wurden am Vorabend in New York vor mehreren Mega-Börsengängen weiterhin die Bewertungen von KI-Profiteuren hinterfragt. Dies zeigte sich dann auch in Asien mit erneuten Kursverlusten, die von Japan über Taiwan bis Südkorea reichten. Unsicherheit bringt auch, dass sich die USA und der Iran trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen haben.

Als Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers bombardierte das US-Militär im Iran Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Straße von Hormus. Teheran griff daraufhin laut iranischen Medien US-Stützpunkte in der Golfregion und in Jordanien an, unter anderem mit ballistischen Raketen. Kuwaits Luftabwehr war laut Armeeangaben im Einsatz./tih/jha/

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