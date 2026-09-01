01.09.2026 06:42:38

DAX-FLASH: Leichte Verluste - 21-Tage-Line wackelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte seine Korrektur vom jüngsten Rekordhoch bei 26.618 Punkten zum Start in den September leicht fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 26.217 Punkte. Damit wackelt die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend abbildet. Sie liegt aktuell bei 26.243 Punkten und wurde letztmals im Juli unterschritten. Der Aktienmarkt hat auf hohem Niveau ein Problem mit steigenden Zinsen am Anleihemarkt und anziehenden Ölpreisen. Inzwischen wird am Markt für den September mit einer US-Zinserhöhung gerechnet./ag/zb

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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag nahe der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
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