DAX-FLASH: Leichte Verluste am letzten Handelstag des Jahres erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem starken Jahr dürfte der Dax am Montag schwächer in die verkürzte letzte Handelssitzung 2019 starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsstart etwa ein Drittelprozent tiefer auf 13 295 Punkte. Damit stünde im dann besten Jahr seit 2012 ein Gewinn von knapp 26 Prozent zu Buche.

Der Handel in Frankfurt endet bereits um 14 Uhr mit der Schlussauktion. An Silvester und an Neujahr bleibt die Börse dann geschlossen, bevor am Donnerstag das neue Börsenjahr eingeläutet wird. Spätestens dann dürften die Anleger ihr Augenmerk wieder auf das jüngste Zwischenhoch bei 13 425 Punkten sowie das Rekordhoch vom Januar 2018 bei 13 596 Punkten richten./ag/mis