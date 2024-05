DAX-FLASH: Leichte Verluste - Erneut viele Quartalsberichte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Dienstag seine leichte Korrektur vom Rekordhoch zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 18 723 Punkte. Am Freitag hatte er bei gut 18 845 Punkten einen neuen Höchststand erreicht.

Die Berichtssaison nimmt am Dienstag noch einmal Fahrt auf, und hält die Anleger auch in den kommenden beiden Tagen auf Trab. Am Dienstag berichtet unter anderem Bayer. Optimismus trieb sie tags zuvor auf das höchste Niveau seit Ende Januar./ag/jha/