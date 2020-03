DAX-FLASH: Leichte Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch nach den deutlichen Gewinnen am abgelaufenen Handelstag etwas tiefer starten. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 30) am späten Dienstagabend bei 88640 Punkten und damit 0,87 Prozent unter dem Schlussstand im Xetra-Hauptgeschäft. Nach den Erfahrungen an diesem Dienstag, wo sich schon vor der Handelseröffnung die Erwartungen an die Kursentwicklung fast im Minutentakt änderten, sollten Anleger allerdings nicht zu sehr auf eine solche Entwicklung setzen.

Der Dow Jones (Dow Jones 30 Industrial) war am Dienstag mit einem Aufschlag von mehr als fünf Prozent aus dem Handel gegangen und endete damit etwas höher als er zum deutschen Börsenschluss notiert hatte. Zuvor hatten die EU-Staats- und Regierungschefs der europäischen Wirtschaft jede verfügbare Hilfe zugesagt. "Was immer nötig" sei, werde gegen die Folgen der Krise getan, sagte EU-Ratschef Charles Michel./he