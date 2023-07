DAX-FLASH: Leichte Verluste erwartet - Bayer senkt Gewinnausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) tritt weiter auf der Stelle: Nach seinem fast unveränderten Wochenstart dürfte der deutsche Leitindex am Dienstag etwas nachgeben. Der Broker IG taxiert den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 16 163 Punkte. Erste Orientierungsmarke nach oben bleibt das Vierwochenhoch von 16 240 Punkten. Nach unten puffert die Unterstützung um 16 000 Punkte mit der knapp darüber liegenden 50-Tage-Linie.

An der Wall Street schaffte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) inmitten der Berichtssaison und vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Vorabend den elften Gewinntag in Folge. Laut der Commerzbank die längste Serie seit 2017. Dabei stünden in dieser Woche 150 Quartalsberichte von Unternehmen aus dem S&P 500 auf der Agenda.

In Deutschland legte adidas am Montagabend nach Handelsende Eckdaten für das zweite Quartal vor und wurde für das Gesamtjahr etwas optimistischer. Adidas gehörte am Montag bereits zu den besten Dax-Werten und ist mit plus 37 Prozent 2023 gemeinsam mit Rheinmetall bisherige Jahresgewinner. Negativ überraschte indes der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer, der seinen Gewinnausblick wegen des Preisverfalls des Herbizids Glyphosat senkte./ag/mis