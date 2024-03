DAX-FLASH: Leichte Verluste - Hürde von 18 000 Punkten zunächst zu hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax (DAX 40) zeichnen sich am Dienstag leichte Verluste ab. Damit entfernt er sich wieder von der Marke von 18 000 Punkten, die er in den vergangenen Handelstagen nicht nachhaltig überwinden konnte. Der Broker IG taxierte den Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 17 895 Punkte. Das bisherige Ende der Rekordjagd vom Donnerstag hatte bei 18 039 Punkten gelegen. Seither fehlt es an frischem Schwung.

In der "Woche der Notenbanken" gab es in Japan den ersten Zinsentscheid. Dabei habe die japanische Zentralbank mit der ersten Erhöhung seit 17 Jahren ihren Rubikon überschritten, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Der Markt nahm die erwartungsgemäße Kehrtwende heraus aus der Negativzinspolitik aber mit leichten Kursgewinnen gelassen hin.

In den USA, Großbritannien und der Schweiz und der Schweiz stehen im Wochenverlauf ebenfalls Zinsentscheidungen an. Von der US-Notenbank erhoffen sich die Anleger vor allem Hinweise, wann mit der ersten Zinssenkung zu rechnen ist und wie stark die Notenbanker im Verlauf des Jahres an der Zinsschraube drehen werden./ag/zb