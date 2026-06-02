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02.06.2026 06:36:38

DAX-FLASH: Leichter Anstieg erwartet - Rekorde in USA, Rücksetzer in Asien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach weiteren Rekorden an der Wall Street zeichnet sich im DAX am Dienstag wieder ein kleiner Anstieg ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 25.098 Punkte.

Der Wochenstart war durchwachsen, mit einer Tagesspanne von 400 Punkten um die runde Marke von 25.000 Punkten bei einem Tagestief von 24.901 Punkten und einem Tageshoch von 25.301 Punkten. Die seit Wochen erhoffte nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran lässt weiter auf sich warten. Immerhin wird aber weiter verhandelt, US-Präsident Trump sprach sogar von "schnellem Tempo".

Am US-Aktienmarkt setzt sich derweil die vom Thema KI getriebene Rekordjagd im S&P 500 und NASDAQ 100 fort. Auch der Dow Jones Industrial erreichte einen neuen Höchststand. Im japanischen Nikkei 225 und dem südkoreanischen KOSPI kommt es am Morgen derweil zu Gewinnmitnahmen. Dafür geben die Ölpreise allerdings auch etwas nach./ag/zb

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ATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.
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