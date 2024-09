DAX-FLASH: Leichter Rückschlag vom Rekord am großen Verfallstag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem neuerlichen Rekord am Vortag kommt der DAX am Freitag wohl zunächst etwas zurück. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 18.935 Punkte.

Nach der Zinswende in den USA mit einer deutlichen Leitzinssenkung gleich zu Beginn war der Dax am Donnerstag bis auf 19.044 Punkte nach oben gerannt. Damit hatte er sein Jahresplus auf fast 14 Prozent ausgebaut. Nach erstmaligen Überschreiten der 19.000-Punkte-Marke schalten die Anleger nun offenbar zunächst wieder einen Gang herunter. Für Bewegung könnte allerdings der große Verfall an den Terminbörsen sorgen, der am Mittag ansteht.

Unter den Einzelwerten stehen Papiere von Mercedes-Benz nach einer Gewinnwarnung im Fokus. Auf der Handelsplattform Tradegate waren sie am Vorabend um bis zu 5,5 Prozent eingeknickt. Das jüngste Xetra-Jahrestief bei 54,89 Euro wurde nur knapp gehalten./ag/stk