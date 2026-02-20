DAX 40

20.02.2026 06:45:38

DAX-FLASH: Leichtes Plus erwartet - Geopolitische Lage bleibt angespannt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer bisher unter dem Strich wenig bewegten Woche zeichnet sich im DAX am Freitag ein kleines Plus ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,1 Prozent höher auf 25.072 Punkte.

Am Mittwoch war der Dax zeitweise bis auf 25.315 Punkte geklettert, bevor er am Donnerstag wieder etwas korrigierte. Die Chartunterstützung an der Marke von 25.000 Punkten hatte aber letztlich gehalten. Grundsätzlich ist damit der Weg für die Rückkehr an sein Rekordhoch von Mitte Januar bei gut 25.507 Punkten frei.

Es ist jedoch fraglich, wie weit sich die Anleger vor dem Wochenende aus der Deckung wagen - insbesondere angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran und der unklaren Folgen für die Weltwirtschaft. Der Ölpreis steigt entsprechend. Derweil gehen die Verhandlungen um Irans umstrittenes Atomprogramm weiter. US-Präsident Trump will in "maximal" 10 bis 15 Tagen einen Deal.

Am Freitagnachmittag stehen auch noch US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Vor allem die erste Schätzung für das Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts im Schlussquartal 2025 steht im Fokus./ag/zb

