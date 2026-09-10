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10.09.2026 14:37:39
DAX-FLASH: Leitindex bröckelt nach EZB-Leitzinserhöhung weiter ab
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die erwartungsgemäße Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat den DAX am Donnerstagnachmittag etwas belastet. Nach der Entscheidung der europäischen Währungshüter rutschte der Leitindex mit 25.463 Punkten auf ein Tagestief und büßte 0,4 Prozent ein. Die EZB reagiert damit wie erwartet auf die gestiegene Inflation im Zuge des Iran-Kriegs. Der Dax verliert in dieser Woche insgesamt über zwei Prozent. Der Ölpreis auf dem höchsten Niveau seit Mai facht die Inflationsgefahr weiter an./ag/jha/
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