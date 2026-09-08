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08.09.2026 06:41:38
DAX-FLASH: Leitindex hält sich weiter über 26.000 Punkten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im DAX dürfte sich zunächst weiter wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 26.029 Punkte. Damit hält er sich weiter über der runden Marke von 26.000 Punkten - in respektvollem Abstand zum jüngsten Rekord bei 26.618 Punkten. Die Vorgaben sind durchwachsen. Denn während sich die technologielastigen asiatischen Indizes wie der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 am Morgen weiter erholen, liegen auch die Ölpreise auf ihrem höchsten Niveau seit Juni wieder im Plus. Gleichzeitig sorgt die am Donnerstag erwartete Leitzinserhöhung der EZB ohnehin für Zurückhaltung./ag/zb
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