12.02.2026 06:35:38

DAX-FLASH: Leitindex mit leichtem Plus erwartet - 25.000 Punkte im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte seinen Rückschlag vom Vortag am Donnerstag fast wieder wettmachen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 24.966 Punkte. Damit hält sich der Dax in der Nähe der runden Marke von 25.000 Punkten und lauert auf einen weiteren Ausbruchsversuch über die dortige Charthürde. Entscheidend dafür wäre das gut eine Woche alte, nächste Zwischenhoch knapp unter 25.100 Punkten.

Die US-Indizes hatten am Mittwoch zunächst positiv auf den Arbeitsmarktbericht reagiert, ihre Gewinne jedoch schnell wieder abgegeben. Nach dem europäischen Handelsende beruhigte sich das Geschehen aber und es folgten keine Kursverluste, obwohl die Renditen am Anleihemarkt deutlich anzogen.

Der enorm starke Stellenaufbau außerhalb der Landwirtschaft zeichnet zwar ein positives Bild der US-Wirtschaft. Die nächste Zinssenkung der US-Notenbank lässt da aber nach Einschätzung der Anleger wohl etwas länger auf sich warten. Der erste Zinsschritt in diesem Jahr wird am Markt laut einem Commerzbank-Experten nun im Juli erwartet, nicht mehr im Juni./ag/zb

