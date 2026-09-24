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24.09.2026 06:49:38

DAX-FLASH: Leitindex weitet Korrektur aus - Unruhe am Ölmarkt, Zinsanstieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei insgesamt schwächeren Vorgaben dürfte der DAX seine Vortageskorrektur am Donnerstag zunächst noch etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent tiefer auf 25.330 Punkte. Damit zeichnet sich ein neuerlicher Test der 100-Tage-Linie bei aktuell 25.319 Punkten ab. In der Vorwoche war der Dax bereits zeitweise unter dieses längerfristige Trendbarometer gerutscht, hatte sich dann aber noch gefangen.

Die Entwicklung am Ölmarkt, momentan maßgeblich für die Inflations- und Zinserwartungen, verunsichert die Anleger weiter. Gleichzeitig steigen die Zinsen am Anleihemarkt deutlich. Am Mittwoch hatten die zuletzt etwas moderateren Ölpreise wieder deutlich angezogen, nachdem in der Straße von Hormus erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten war. Der Iran knüpfte ihre mögliche Öffnung derweil in Gesprächen mit den USA an Bedingungen. Am Morgen wurde Öl wieder etwas billiger, der Preis für die Nordseesorte Brent blieb aber klar über 100 Dollar je Fass.

Zudem konnten die Rekorde im NASDAQ 100 vom Dienstag am Vorabend nicht bestätigt werden. Der US-Auswahlindex der Technologiebörse legte am alten Höchststand vom Juni wieder den Rückwärtsgang ein. Im Fokus steht das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping an diesem Donnerstag. Ein erstes Ergebnis gibt es bereits.

Die bis November ausgesetzten zusätzlichen Zölle auf Importe chinesischer Waren werden laut US-Finanzminister Scott Bessent um weitere zwei Monate aufgeschoben. Das sagte Bessent am Mittwoch (Ortszeit) dem Sender Fox News zu Beginn eines dreitägigen Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Washington./ag/zb

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