DAX-FLASH: Moderate Verluste erwartet an Trumps Zolltag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Kurserholung vom Vortag treten die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien wieder auf die Bremse. Am Tag der erwarteten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump wird der DAX etwas leichter erwartet. Die Indikation des Brokers IG lag zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent tiefer bei 22.495 Punkten.

Anleger warten ab. Laut der Commerzbank wird darüber spekuliert, ob die USA einen pauschalen Gegenzoll auf alle Handelspartner, einen pauschalen Zoll auf bestimmte Länder oder von Land zu Land unterschiedliche Zollsätze erheben werden.

In der Vergangenheit erwähnte Trump wechselseitige Zölle, also die Anhebung von Abgaben überall dort, wo die USA derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Konkrete Erkenntnisse wird es aber wohl erst nach Handelsschluss in Europa geben, denn die Ankündigungen sind erst um 22.00 Uhr deutscher Zeit vorgesehen./tih/mis