DAX-FLASH: Nach starkem Oktober guter Novemberauftakt erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem ungewöhnlich starken Börsenmonat Oktober am deutschen Aktienmarkt stehen die Zeichen am Dienstag auch für den Novemberauftakt auf Kursgewinne. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax (DAX 40) rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel rund 0,86 Prozent höher auf 13 368 Punkte. Das wäre ein weiteres Hoch seit Mitte September. Zudem kommt mit der 200-Tage-Linie bei 13 676 Dax-Punkten eine wichtige langfristige Trendlinie immer näher.

Der wesentliche Grund für die jüngsten Kursgewinne ist laut Konstantin Oldenburger von CMC Markets "die Hoffnung auf ein in naher Zukunft langsameres Tempo in den Zinserhöhungszyklen der Notenbanken". Auch an der Wall Street werde der Optimismus von der Erwartung getragen, dass die Federal Reserve vielleicht schon an diesem Mittwoch eine Lockerung ihrer aggressiven Geldpolitik verkünden wird, so der Marktanalyst./bek/jha/